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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, Sarıyer Yeniköy'deki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özer Uçuran Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi. Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, Sarıyer Yeniköy'deki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

1937 doğumlu olan mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı.

Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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