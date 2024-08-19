Tansiyon Hastası Sürücü Kontrolden Çıkarak Yaya ve Araçlara Çarptı

ZONGULDAK'ta otoparktan çıktıktan sonra yokuş aşağı inerken tansiyon hastası olan sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir yayanın ayağını ezip, kamyonet ve taksiye çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Tansiyon hastası Sefer G., 41 EU 043 plakalı otomobiliyle otoparktan çıktıktan sonra direksiyonda fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı inerken yaya Buse Y.'nin (26) ayağının üzerinden geçti, ardından da 67 SK 666 plakalı kamyonet ile 67 T 0344 plakalı taksiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Buse Y.'ye ilk müdahale sokaktaki bir veteriner kliniğinde yapıldı. Buse Y. ve Sefer G. gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buse Y.'nin ayağında kırık olduğu, Sefer G.'nin ise fenalaşması sebebiyle bilincini kaybettiği belirtildi.

Otomobilin kamyonet ve taksiye çarptığı anlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.