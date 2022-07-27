Tanrıkulu'nun Haziran Ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu: "Bir Ayda 39 Çocuğa İşkence Yapıldı"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Haziran 2022 Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre bir ayda 39 çocuğa işkence yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında 35 çocuğa müdahale edildi ve çocuklar hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği noktada zalimlik, zulüm ile ayakta duruyor. Bunlar kendi iktidarlarının idari pratiğine dönüşmüş durumda. Ama söz veriyoruz, hiç kimse umutsuz olmasın. Bütün bunları ortadan kaldıracağımız ortamı, seçimden sonra yaratacağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, "Haziran 2022 Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu"nu yayımladı.

Tanrıkulu'nun raporuna göre, haziran ayında 231 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yaşam hakkı ihlallerinde, 187 emekçinin hayatını kaybetmesi ile iş cinayetleri birinci sırada yer aldı. 32 kadın yurttaş, kadın cinayetlerinde hayatını kaybetti. Rapora göre, 5 kişi cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

39 ÇOCUK İŞKENCE GÖRDÜ

Tanrıkulu'nun raporunda bir ayda 792 işkence olayı yaşandığı belirtilirken, bu olayların 51'nin cezaevlerinde yaşadığı kaydedildi. İşkenceye uğrayanlardan 39'u ise çocuk.

Haziran ayında toplantı ve gösteri yürüyüşüne yönelik hak ihlalleri de hız kesmedi. Haziranda 71 eylem ve etkinliğe müdahale edildi, müdahalelerde 35'i çocuk 783 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 10 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşünü kullandığı için açılan davalarda mahküm oldu. Yedi ilde 11 tiyatro, gösteri vb. etkinlikler yasaklandı.

Haziranda 26 gazeteci gözaltına alındı, 16 gazeteci tutuklandı, dört gazeteci hakkında açılan davalardan mahküm oldu, bir gazeteci saldırıya uğradı. 292 internet haberine erişim engeli geldi, RTÜK kanallara beş kez ceza verdi, 11 kitap hakkında toplama kararı verildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için 32 kişi gözaltına alındı, 13 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında, bu hakkını kullandığı için açılan davalarda mahkümiyet kararı verildi. 35 kişiye bu alanda soruşturma açıldı.

Tanrıkulu raporundaki verilerden yola çıkarak, "Adalet ve Kalkınma Partisi, 'İşkenceye sıfır tolerans' dedi. İnsan hakları ihlallerini bitirme iddiasıyla geldi, 20 yıl önce. Bugün itibariyle zalimlikte, zulümde ve insan hakları ihlallerinde bir şampiyonluğa doğru ilerliyor" dedi.

"ZALİMLİKLE AYAKTA DURUYOR"

Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği noktada zalimlik, zulüm ile ayakta duruyor. Bunlar kendi iktidarlarının idari pratiğine dönüşmüş durumda ama söz veriyoruz, hiç kimse umutsuz olmasın. Bütün bunları ortadan kaldıracağımız ortamı seçimden sonra yaratacağız" diye konuştu.