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Tankerin otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Tankerin otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boş akaryakıt tankerinin karşı şeride geçip, otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan Muhammet Tuncer (26), 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boş akaryakıt tankerinin karşı şeride geçip, otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan Muhammet Tuncer (26), 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

Kaza, 12 Haziran'da Denizli- Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Bafer Fidanten'in kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, karşı şeride geçerek Nurettin Tuncer (30) yönetimindeki 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı. Otomobili bir süre sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, eşi Filiz Tuncer ile babası Mehmet Tuncer (53) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsünün kardeşleri İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer (26) de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Muhammet Tuncer, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Tuncer'in tedavisi ise sürüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü Bafer Fidanten, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Pamukkale Antalya Denizli Güncel Haberler

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