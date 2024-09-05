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Tankerin motoruna sıkışan kedi şoförün dikkati sayesinde kurtarıldı

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Mersin'de bir tankerin motor kısmına sıkışan kedi, şoförün dikkati sayesinde kurtarıldı. Şoförün haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi ve kedi tedavi altına alındı.

MERSİN'de tankerin motor kısmına sıkışan kedi şoförün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde 33 DAF 19 plakalı tankerin şoförü akaryakıt istasyonunda motor kısmından sesler geldiğini fark etti. Sesin geldiği noktayı kontrol eden şoför, sıkışmış kediyi gördü. Şoförün haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından çıkartılan kedi, veteriner ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvanlar İtfaiye Mersin Güncel Yaşam kedi

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