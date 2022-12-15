Tankerin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yolun Yalova istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yalova yönüne giden tırın, karşı yönden gelerek ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Karamürsel Kocaeli Ereğli Yalova Güncel Haberler

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