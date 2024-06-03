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Tankerden Denize 12 Bin Litre Mazot Döküldü

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü. Olay sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede denize 12 bin litre mazotun döküldüğü tespit edildi. Tankerin bağlı olduğu firma ise 12 milyon 600 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Kamaredere Mahallesi'nde bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu.

Yan yatan tankerden denize mazot dökülmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü belirlendi.

Tekirdağ Liman Başkanlığınca, denizin kirlenmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaraereğlisi Tekirdağ Çevre Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

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