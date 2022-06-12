Tanker otomobile çarptı; 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Tanker otomobile çarptı; 3 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Tanker otomobile çarptı; 3 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boş yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boş yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Denizli'ye giden B.F. idaresindeki 35 ZK 786 plakalı boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Bu sırada tanker, karşı şeritten gelen Nurettin Tuncer'in (30) kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu. İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ekipler, otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer ile babası Mehmet Tuncer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan sürcü Nurettin Tuncer'in eşi Filiz Tuncer (29) de doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralıanan İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer'in de sürücünün kardeşleri olduğu öğrenildi.  Yaralıların tedavileri sürerken, tanker şoförü B.F. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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