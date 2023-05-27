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Tanker okul otobüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı

Tanker okul otobüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir tankerin okul otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 öğrenci yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir tankerin okul otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 öğrenci yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Lexington County'de seyir halindeki tanker, 43 öğrencinin bulunduğu okul otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs savruldu, 17 öğrenci yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜNEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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