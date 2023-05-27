Tanker okul otobüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir tankerin okul otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 öğrenci yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.