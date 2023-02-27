Tanju Özcan, su şişesi fırlatan meclis üyesinden şikayetçi oldu

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine su şişesi fırlatan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar hakkında, 'kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak' suçlamalarıyla şikayetçi olduğunu söyledi.

Bolu Belediyesi'nin geçen hafta salı günü yapılan belediye meclis toplantısında, depremzedelere yardım konusu görüşüldüğü sırada tartışma yaşandı. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" derken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Bana 'Ahlaksız' diyemezsin" diye karşılık verdi. Hacer Çınar, "Pisliksin sen" derken, Tanju Özcan ise "Hacer hanım bu laflar sana çok yakışıyor" diye konuştu. Çınar, salondan çıktığı sırada, yöneldiği kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı alıp, Özcan'a atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar ise Çınar'a engel oldu.