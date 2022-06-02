Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi - Haberler

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.

Hacer Çınar ise özür beklediğini belirterek, "Sonuçta bir olay yaşandı. İnsanlar gaf yapabilirler. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde ayamadı, özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Daha sonra 'İffetimi koruyorum' demesi asla kabul edilemez. Önce Allah'a, sonra yargıya, sonra Bolu'ya ve Türkiye'deki bütün kadınlara onu havale ediyorum." diye konuştu.