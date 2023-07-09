Tanju Özcan'ın yürüyüşünde 7'nci gün; Kahramankazan'a yaklaştı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 7'nci günde Kahramankazan ilçesine yaklaştı.

Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 7'nci gününde Kahramankazan ilçesine yaklaştı. İlçeye 11 kilometre kala gazetecilere konuşan Özcan, "Dün yine Sayın Genel Başkan önceden yaptığı gibi koltukta kalabilmek için 'Yenileşme' diye bir tanım uydurdu. Hani biliyorsunuz daha önce de 'Yeni CHP' diye yola çıkmıştı; sonra vazgeçmişti. 'Yenileşme' kelimesine katılıyorum. Ama yenileşme zaten sizinle ve ekibiniz ile başlamalı. Önce sizi yenilemeliyiz ki; sonra parti olarak yenileşebilmeliyiz. ve diyor ki; yenileşmenin önündeki her türlü engeli kaldıracağız. Arkadaşlar, bu açık bir tehdittir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki; bu partiyi gerekirse tabela partisi yapacağım. Bana engel olan, Atatürk'ün ilkelerine inanmış olan herkese partiden temizleyeceğim. Buradan bu anlamı çıkartıyorum. Farklı bir anlamı varsa da çıkıp, bunu kamuoyuna açıklasın. Bu koltukta kalabilmek için yeni bir siyasi manevra" dedi.

Özcan, bir gazetecinin, 'Dün sosyal medyada 15 CHP'li il başkanının görevden alınacağını söylediniz, neler söylemek istersiniz?' sorusuna, "15 ila 20 arasında bir sayıdan söz ediliyor. 15'ine kesin karar vermişler. 6'sında henüz kesin karar verememişler. Bu 15'ten zaten 9'u Batı Karadeniz'de, Kastamonu'da, Kastamonu İl Başkanı'nın başkanlığında toplanan il başkanlarımız. Değişim isteyen il başkanlarımız. Şimdi o kadar tahammülsüz bir hale geldiler ki; değişim isteyen herkesi değiştirmeye çalışıyorlar. Değişim isteyen herkesi değiştirerek, değişim yapamazsınız. Siz önce değişime kendinizden başlamalısınız. Bunu en başından itibaren söylüyorum; değişim, başarısız insanların değişmesiyle başlar" diyerek yanıt verdi.

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Haber-Kamera: Elif ER-Enes GEYİK/ANKARA,