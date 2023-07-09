Tanju Özcan: İmamoğlu adım atmakta geç kalıyorCHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın.

Tanju Özcan : İmamoğlu adım atmakta geç kalıyor

CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın. Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. ve geç kaldığı her gün kendisine zarar veriyor. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edildiği partisine döndükten sonra, değişim yönündeki açıklamaları nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kesin ihraç talebiyle tekrar disipline sevk edildi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş kararı alan Özcan, yürüyüşünün 6'ncı gününde 138 kilometreyi geride bıraktı. 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan, geceyi geçirip, dinlediği karavanında DHA'ya konuştu.

Özcan, kurultayda değişim olması gerektiğini belirterek, "Eğer olmazsa zaten yerel seçimlerde perişan olacağız. Perşembenin gelişini çarşambadan söylemek gibi bir şey. Bu moralle, bu motivasyonla, bu genel başkanla, bu kadrolarla gidilecek yerel seçimde mucize beklemenin anlamı yok. Kel oğlanın saçlarının yeniden çıkmasını beklemek kadar küçük bir beklenti bu" diye konuştu.