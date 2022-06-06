Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Haberler

Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDIBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı. TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDI Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Özcan, sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır. Türlü karalama ve iftira atan tüm ENSARoğullarından özür bekliyorum" dedi. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Tanju Özcan AK Parti Bolu Güncel Haberler

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