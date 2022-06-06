Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2)

TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDIBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı.

TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Özcan, sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır. Türlü karalama ve iftira atan tüm ENSARoğullarından özür bekliyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Tanju Özcan AK Parti Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title