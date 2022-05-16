Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (3) - Haberler

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Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (3)

SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi inceleme yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyük Birlik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu, Erol Yıldız, Güncel, Haberler

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