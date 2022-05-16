Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü (3) - Haberler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi inceleme yapacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel