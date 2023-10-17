Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davanın 4. duruşması, tanık madencilerin dinlenilmesiyle devam etti. Maden işçileri, acil eylem planının olmadığını ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASINDA TANIKLAR: MASKE EĞİTİMLERİ YETERSİZDİ, ÜRETİM BASKISI VARDI (2)

TANIK MADENCİLER DİNLENMEYE DEVAM EDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, kazanın yaşandığı vardiyanın bir öncesinde ocakta çalışan işçilerin tanık olarak dinlenilmesiyle devam etti.

'MADENDE ACİL EYLEM PLANI YOKTU'

Maden işçisi Ahmet Can Ersoy, "Madende acil eylem planı yoktu. Zaten biz öyle ne gördük ne de duyduk. Ayrıca eksi 350 kotunda hiç taş tozu yoktu, eksi 300 kotunda ara ara taş tozu uygulamasını görüyorduk" dedi. Mahkemede müşteki avukatlarından "Ocakta gaz yükselince ne yapardınız?" sorusuna Ahmet Can Ersoy, "Ocakta gaz değerleri yükselince ocaktan çıkmazdık, biz çalışma alanından 300- 400 metre geride, orada gaz değerinin düşmesini beklerdik. Bu da bize şunu gösteriyor ki, patlamadan sonra anladık ki bu yaptığımız işin ne kadar güvensiz olduğunu bir kez daha gördük" diye cevap verdi.

'ÜRETİM BASKISI VARDI, İŞÇİ YETERSİZLİĞİ DE VARDI'

Mahkemede maden işçisi Berat Akçaoğlu ise "Üretim baskısı vardı, işçi yetersizliği de vardı. Bazen gelmeyen işçiler de oluyordu. 5 işçinin yapacağı işi 3 kişi yapıyordu ama aynı kömürü çıkarıyorduk. Ben eksi 350 kotunda çalıştığım zamanlarda orası çok sıcaktı. Orada zaten gaz çok yüksek olduğu için dinamit atımı için 1-2 saat bekliyorduk. Zaten eksi 320 kotundaki kalın damar olduğu için gaz çok yoğundu. Vantüpler orada yeterli gelmediği için çok ama çok sıcaktı. İş güvenliği konusunda da 2019 yılında işe girdiğimize gördük, hiçbir şekilde bu maskeleri deneme amaçlı denemedik. Patlamadan önce zaten maskemizi açamazdık. Eskiden taş tozu, su torbası uygulaması yoktu ama olaydan sonra her şey dört dörtlük yapılmaya başlandı" diye konuştu.

Duruşmada 33 tanık maden işçisi dinlenirken, yarın da tanıkların dinlenmesi için duruşmaya devam edilecek.