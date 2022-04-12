Tang Hanedanlığı'na Ait Demir Zırh Bulundu

LANZHOU, 12 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından sağlanan bu tarihsiz fotoğrafta, eyalete bağlı Wuwei şehrinde, Tang Hanedanlığı'na (618-907) ait Tuyuhun kraliyet ailelerinin mezar kompleksinden çıkarılan ilk tam demir zırh seti görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel