Tandıra Düşerek Yaralanan Kadın, 50 Günlük Tedavi Sonrası Sağlığına Kavuştu

Ağrı'da tandıra düşen tavukları kurtarırken yanan 60 yaşındaki 11 çocuk annesi Gündüz Gülalmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Patnos ilçesinde yaşayan Gülalmaz, yaklaşık 50 gün önce evinin bahçesindeki yer tandırında pişirdiği ekmekleri eve götürürken, iki tavuğunun ateşlerin arasında kaldığını gördü.

Tavukları kürek yardımıyla tandırdan kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip tandıra düşen Gülalmaz'ın çığlığını duyan evdeki çocukları, yaklaşık 3-4 dakika alevler içinde kalan annelerini kurtardı.

Başı, elleri, kolları ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 3. derece derin yanıklar oluşan Gülalmaz, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Burada doktorların cerrahi müdahalede bulunduğu Gülalmaz, yaklaşık 50 gün süren tedavi ve 4 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

"Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı"

Merkezdeki doktorların başarılı cerrahi müdahaleleri sonucu uzuv kaybından kurtarılan ancak yaşadığı olayın etkisini atlatamayan Gülalmaz, AA muhabirine, tavukların tandıra düştüğünü görünce onları kurtarmak istediğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Gülalmaz, "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım, Onları kurtarmak isterken yandım. Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık personeli çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. 2 ayda çok şükür iyileştim. Çok kötü yanmıştım, kaderimde bu da varmış gördüm." diye konuştu.

Oğlu Özcan Gülalmaz da annesinin tavukları kurtarmaya çalışırken yüzüstü tandıra düştüğünü anlatarak, "Annem 3-4 dakika alevlerin içinde kalıyor. Daha sonra ağabeyim annemi kurtarıyor. 50 gündür buradayız, Ayetullah hocamız başta olmak üzere Onur ve Zeki hocalarımız, hemşirelerimiz çok iyi baktı. 4 defa ameliyat oldu, 2 defa cilt nakli yapıldı. Başarılı ameliyat sayesinde yanan bölgelerde kesilme ihtimali de olmadı." ifadesini kullandı.

"Uzuv kesilme riski de ortadan kalktı"

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz ise vücudunda yaklaşık yüzde 45 civarında 3. derece yanıklar olan Gülalmaz'ın ileri yaş, hipertansiyon, şeker ve böbrek yetmezliği hastalıkları nedeniyle tedavisinin de zor geçtiğini dile getirdi.

Medikal tedavilerin ardından hastayı ameliyata aldıklarını söyleyen Temiz, "Ameliyatta önce ölmüş dokuları temizledik, yanan bazı kısımlara deri nakli yaptık. İlerleyen süreçte tekrar yaptığımız ameliyatlarda yanan bütün bölgelere hastadan aldığımız sağlam derilerle nakil yaptık. 4 ameliyat yaptık, genel durumu iyi. Ameliyat ve tedaviler neticesinde uzuv kesilme riski de ortadan kalktı. 1 hafta sonra taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Merkezin doktorlarından Onur Ceylan da benzer kazalara karşı vatandaşların dikkatli davranmasını isteyerek, "Özellikle Doğu'da tandırlar yere gömülü şekilde yapıldığı için düşme vakaları çok oluyor. Tandırlar zeminden yukarıda yapılırsa bu tür kazaların önüne geçilir." dedi.