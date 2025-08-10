Tanca'da İsrail'in Gazze'ye Açlık Politikasına Karşı Protesto

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen protestoda binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik açlık dayatmalarını kınadı ve uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

Fas'ın Tanca kentinde İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık politikası protesto edildi.

Fas Filistin'e Destek ve Savunma Girişimi'nin çağrısıyla ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde düzenlenen Gazze ile dayanışma yürüyüşünde, binlerce Faslı Gazze'deki sivillerin korunmasını, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den çıkarma planlarının engellenmesini ve İsrail'in açlık dayatmasına son verilmesini talep eden sloganlar attı.

"Halk Filistin'in özgürleştirilmesini istiyor", "Ey her yerdeki özgür insanlar, Siyonizme hayır ABD'ye hayır" ve "Filistin direniyor" sloganları atan göstericiler, uluslararası toplumun Gazze'de devam eden İsrail soykırımını durdurmadaki başarısızlığını da kınadı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla göç ettirme gibi soykırım suçları işliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı durdurma yönündeki tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Son verilere göre, saldırılarda 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 152 bin 862 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi halen kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, bölgede ölümcül bir kıtlık yaşanıyor.

