Tan Taşçı Harbiye maratonuna 3'te 3 ile başladı - Haberler

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Tan Taşçı geçen hafta yayınladığı yeni teklisi "Gayrı"yı canlı olarak ilk kez Harbiye konserlerinde . Taşçı, kısa sürede seyircinin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkıyı 3 kez söylerken, "Yaz boyunca yeni albümden şarkılar paylaşmaya devam edeceğiz. Mevsim değişiyor, ayrılıklar olacak, yeni aşklar başlayacak. Yeni şarkılar ayrılıklara iyi gelecek." dedi.

Röportajda Kahkahalar...

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Tan Taşçı, soruları cevapladı. Muhabirlerin "Artık sizi mekanda izleyelim, yine tüm biletler bitti.Geçen senden bu seneye neler değişti?" demesi üzerine "Biz de çok alıştık bu fikre. Hasretle başladık.

Perşembe günü sahnemizi açtık. Güzel oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Maşallah. Yeni şarkımız Gayrı'yı söylemeye

başladık. Şarkılarımın yeni düzenlemelerini yaptık, coverlarımızı ekledik. Showlarımız değişti. Özendik aslında. Yavaş yavaş görücüye çıkıyor. "Yeni rekor kırılacak mı sorusuna üzerine "İnşallah birisi kırar:) Biz de keyifle izleriz. O rekorun kırılması demek güzel şarkılar demek, yepyeni şarkıcılar demek. Ben de izlemekten zevk alırım. Sonra yeniden belki o rekoru kırarım. Böyle gideriz." diyerek eğlenceli cevaplar verdi.

Seyircileri İle Dertleşti.

"Bu Şarkılar Mutlu Bir Adamdan Çıkmaz."

"Aşktan Yana Şanslı Olsaydım Bu Şarkıları Yazamazdım."

"Ben Her Bahar Mutsuzum" şarkısını söylemeden önce seyircileri ile dertleşen Tan Taşçı'ya bu konu da soruldu.

Ünlü sanatçı; "Böyle aşk ve ayrılık, mutsuzluk şarkıları söyleyen bir adam mutlu bir tipten çıkmaz. Herkesin kendi içinde

bazı mutsuzlukları vardır, bazen fikirleri uymaz, bazen kendini yabancı hisseder, bir şekilde yaşar. Genelde de bir mutsuzluk hakim, şu sıralar toplumda da öyle. Aslında tam olarak bir dünya dolusu insan mutlu takliti yapıyor. Burada mutsuzluk şarkıları söylüyorum,

binlerce insanla birlikte. Ve bu sıra en çok bu talep alıyor. Demek ki mutsuzuz. Ben de onlardan biriyim." dedi. Konu aşk hayatına gelince de; "Aşktan yana şanslı olsaydım bu şarkıları yazamazdım. Sahnede mutlu şarkılar söylesem pek de samimi olmaz.Mutsuzken mutluyum ben aslında.

Mutluluk kavramı çok uzun mesele. Ona girersek sahneye çıkamam:)" diyerek sahneye gitti.

"Özleyip Özleyip Geri Geliyorum."

İki yıldır yaşadığı Bodrum'daki hayatı sorulan Taşçı; " Bodrum'da keyifli. Orada yaşamak bambaşka bir şey. Buraya gelip Harbiye sahnesinde kucaklaşmak çok güzel. Ben o ayrımı çok yaşıyorum. Özleyip özleyip geri gelmiş oluyorum." dedi.

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla biletleri tükenen İzmir ve Bursa konserleri ile turnesine devam ederken, 4-8-9 Haziran ve 23-24 Temmuz tarihlerinde de Harbiye sahnesinde olacak. Konserlerin biletleri passo'da satışta.

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