Tampa'da Bir Barın Önüne Araç Girdi: 4 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme:
Florida'nın Tampa kentinde polisle kovalamacasının ardından bir aracın bara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 22 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve ağır suçlamalarla yargılanacak.

WASHINGTON, 9 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde polisten kaçan bir aracın kalabalık bir bara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Polis, 22 yaşındaki şüphelinin cumartesi sabahı erken saatlerde Tampa'nın gece hayatı ve turistleriyle ünlü Ybor City bölgesinde aracın kontrolünü kaybederek bir barın verandasına çarptığını belirtti. Şüpheli gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan dava belgelerine göre, şüpheli dört ayrı "araçla insan öldürme" ve dört ayrı "ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanan kaçma girişimi" suçlamasıyla birinci derece ağır suçlardan yargılanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
