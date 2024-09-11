Tamirhane sahibinin oğlu, babasının müşterilerini çaldığı için öldürdü

-Şüpheli: Babam ölünce yanımızdan ayrılıp dükkan açtı, bütüm müşterilerimi çaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,SARIYER'de tamirhane sahibi İlhan Gürleyen(54)'ü başından tabancayla vurarak öldüren şüpheli öldürülen İlhan Gürleyen'in daha önceden çalıştığı tamirhane sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.D. 'Babam ölünce yanımızdan ayrılıp dükkan açmıştı. Benim bütün müşterilerimi çaldı. O nedenle yaptım.' dedi.

Sarıyer, Huzur mahallesinde 8 Eylül Pazar günüsaat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan Gürleyen, yanına yaklaşan bir kişinin başına bir el ateş etmesiyle hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde üzerinde gri mont ve kapüşon bulunan şüphelinin yürüyerek iş yerine doğru geldiği, hiç bir şey söylemeden dükkanın önünde oturan İlhan Gürleyen'e ateş ettiği görüldü. Başından vurulan İlhan Gürleyen olay yerinde hayatını kaybederken, şüphelinin hızla kaçarak uzaklaştığı anlarda güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada kısa sürede şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüpheli Mehmet A.D.(41)'in kendi otomobiliyle olay yerine geldiği, bir arka sokağa park ettikten sonra olayı gerçekleştirip aynı araçla kaçtığı belirlendi. Polis, şüpheli Mehmet A.D.'nin Başakşehir'de bulunan evinin önünde park edilmiş olarak bulunan otomobilinde yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca buldu. Takibi sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Başakşehir'de yolda yürürken gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet A.D.'nin öldürülen İlhan Gürleyen'in daha önce çalıştığı tamirhanenin sahibinin oğlu olduğu belirlendi. Çalıştığı tamirhane sahibi ölünce, kendisine bir dükkan açan İlhan Gürleyen'in daha önceden müşterilerini çaldığını iddia eden Mehmet A.D. ilw le tartıştığı belirlendi. Poliste sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, maktulün müşterilerini çaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.