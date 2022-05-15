TAMİR YAPAN İŞÇİNİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMASI KAMERADA - Haberler

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu Hüsam Hatip'in, su arıtma cihazını tamir ederken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde arızalı su arıtma cihazını tamir eden Hüsam Hatip, denemek için cihazın fişini prizine takınca elektrik akımına kapıldı. 2 metre uzağa fırlayan Hatip, baygınlık geçirdi. Hüsam Hatip kısa süre sonra kendisine gelirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanmadan olayı atlatan Hüsam Hatip, "Tamir ettiğim su cihazını denemek için prize takınca akıma kapıldık ve bir anda fırlayarak yere yığıldım. Hayatta olduğum için mutluyuz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel