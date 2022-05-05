TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ - Haberler

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TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı. Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi yapılan Durdu Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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