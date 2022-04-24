Tamir için çıktğı sundurmadan düşen işçi yaralandı

KÜTAHYA'da tamir etmek için üzerine çıktığı plastik sundurmanın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Mehmet Göbek yaralandı.

Osmangazi Mahallesi galericiler sitesinde Mehmet Göbek, bir iş yerinin hasar gören kaplamasını değiştirmek için 5 metre yüksekliğindeki sundurmanın üzerine çıktı. Çatı kaplamasını değiştirdiği sırada plastiğin kırılmasıyla yere düşen Göbek, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göbek, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Göbek'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.