TAMİR ETTİĞİ OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

ADANA'da oto tamircide çalışan Aykut Bilen (21), iş yerine gelen ve arızasına gidermek için ön kısmını krikoyla kaldırdıkları hafif ticari aracın krikodan kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralı genç, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhanede çalışan Aykut Bilen, arızalı bir hafif ticari aracı krikoyla kaldırıp tamir etmek için altına girdi. Kısa süre sonra kriko kaydı ve araç Bilen'in üzerine düştü. İş arkadaşları Bilen'i sıkıştığı yerden kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aykut Bilen, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan iş kazasının yaşandığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel