Tamir etmek istediği lastik yüzünde patladı

Beyşehir ilçesinde tamir etmek istediği lastiğin patlaması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, H.D. yönetimindeki 42 LJ 582 plakalı parke yüklü kamyonun sürücüsü, Yeni Mahalle'de arka lastiğinden şüphelenerek durdurduğu aracından indi.

Arka lastiğinin kilitlendiğini ve balon yaptığını fark eden sürücü, lastiğe kendi başına müdahale etmek isterken büyük bir gürültüyle lastik patladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta çıkan yangın söndürülürken, yüzünden yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.