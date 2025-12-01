Tamil Nadu'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde resmi hizmette kullanılan iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre kaza pazar günü eyaletin başkenti Chennai'nin 423 kilometre güneybatısındaki Sivaganga bölgesindeki Thirupattur-Karaikudi ana karayolu üzerinde meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Otobüslerden biri Tiruppur'dan Karaikudi'ye, diğeri ise Karaikudi'den Dindigul bölgesine doğru gidiyordu" dedi.

Kazanın hemen ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılarak yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.