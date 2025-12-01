Haberler

Tamil Nadu'da Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı. Olayda yaralıların durumunun kritik olması sebebiyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

YENİ DELHİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde resmi hizmette kullanılan iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre kaza pazar günü eyaletin başkenti Chennai'nin 423 kilometre güneybatısındaki Sivaganga bölgesindeki Thirupattur-Karaikudi ana karayolu üzerinde meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Otobüslerden biri Tiruppur'dan Karaikudi'ye, diğeri ise Karaikudi'den Dindigul bölgesine doğru gidiyordu" dedi.

Kazanın hemen ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılarak yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı tırın altında can verdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi

Yanlış yola giren tırcıdan güldüren çıkış: O kadın beni getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.