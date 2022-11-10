Tamamen Elektrikli Bir Geleceği Benimseyen Volvo, Yeni Modelini Tanıttı

STOCKHOLM, 10 Kasım (Xinhua) -- Volvo Cars, Çarşamba günü İsveç'in başkenti Stockholm'de şirketin "tamamen elektrikli bir geleceğe" doğru hamlesinin başlangıcını işaret eden yeni bir elektrikli modeli tanıttı.

STOCKHOLM, 10 Kasım (Xinhua) -- Volvo Cars, Çarşamba günü İsveç'in başkenti Stockholm'de şirketin "tamamen elektrikli bir geleceğe" doğru hamlesinin başlangıcını işaret eden yeni bir elektrikli modeli tanıttı.

Şirketin güvenlik standartlarını daha da yükselttiğini söylediği yeni Volvo EX90, yedi koltuklu ve tamamen elektrikli bir SUV. Volvo, modelin aynı zamanda güvenlik, verimlilik ve estetiği optimize etmek için temel bilgi işlem, bağlantı ve elektrifikasyonda en son teknolojiye sahip olduğunu bildirdi.

Volvo Cars Başkanı ve CEO'su Jim Rowan, "Volvo EX90, nerede olduğumuzun ve nereye gittiğimizin bir ifadesidir" dedi.

EX90'nın, tek bir şarjla 600 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olduğunu belirten Rowan, "güvenlik standartlarımızı daha da yükseltmek için tasarlanan, evinize ve diğer cihazlarınıza bağlanan, yazılımı ve daha geniş bir ekosistemin parçası ile gerçek anlamda tanımlanan ilk Volvo otomobili" dedi.

Şirket, Volvo EX90'ın önümüzdeki yıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha sonra Çin'de üretileceğini açıkladı.

Volvo, elektrifikasyon hedeflerini gerçekleştirmek için "her yıl yeni bir tamamen elektrikli otomobil ortaya çıkaracak". Şirket 2030 yılına kadar yalnızca tamamen elektrikli otomobiller satmayı hedefliyor.

2010 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo, 2021 itibarıyla yaklaşık 41.000 tam zamanlı personel istihdam ediyor.