Tam Tropikal Kasırgası Yeni Zelanda'yı Vurdu

AUCKLAND, 18 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde caddede yürüyen insanlar, 17 Nisan 2025.

Tam Tropikal Kasırgası, güneye doğru ilerlerken Yeni Zelanda'nın Northland ve Auckland bölgelerinde şiddetli hava olaylarına yol açarak binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı ve geniş çaplı hasara neden oldu. (Fotoğraf: Wu Jiaxiang/Xinhua)