Afyonkarahisar'da 1 milyon 128 bin 200 boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da 1 milyon 128 bin 200 boş makaron ele geçirildi

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da 1 milyon 128 bin 200 boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak sigaraları, tütün ve makaronları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgi aldı.

R.A'nın ikametinde yapılan aramalarda, bir milyon 128 bin 200 boş makaron, 605 kilogram kaçak tütün, 33 bin 300 gram bandrolsüz açık tütün, 677 kullanılmış bandrol, bin 335 makarona basılmış kaçak sigara, 134 bandrolsüz 100 gramlık paket tütün, 131 adet 100 gramlık sigara poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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