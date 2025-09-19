TALPA'dan Medyaya Sert Tepki: Meslek Onurunu Zedeleyen İddialar Kınandı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), bireysel bir davaya konu iddiaları tüm kokpit ve kabin ekibine mal ederek yayınlayan basın kuruluşlarını kınadığını bildirdi.

TALPA'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, havacılık çalışanlarının mesleki onurunu zedeleyen ve etik ilkelerle bağdaşmayan genellemelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bireysel bir davaya konu olduğu anlaşılan iddiaların, tüm kokpit ve kabin ekiplerine mal edilerek kamuoyuna sunulmasıyla çalışanların haksız ithamların hedefi haline getirildiği kaydedildi.

Kokpit ve kabin ekiplerinin en temel görevinin, her uçuşu en yüksek emniyet standartları içerisinde tamamlamak, yolcuları güvenle sevdiklerine ulaştırmak olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek disiplin, ağır sorumluluk ve özveri gerektiren bu meslek gruplarını, kişisel hayatlara ilişkin magazinsel içeriklerle gölgelemek, yalnızca çalışanlarımızın itibarına değil, kamuoyunun havacılığa duyduğu güvene de zarar vermektedir. Gerçeklerin yargı yoluyla ortaya çıkması beklenmeden, tüm bir meslek grubunu zan altında bırakacak yayınlar yapılması, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereken basın organları açısından da kaygı vericidir. Mesleğimizin itibarını hedef alan etik dışı ve sorumsuzca yapılan bu tür yayınları en güçlü şekilde kınıyoruz."