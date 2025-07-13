Talisman Sabre 11. Tatbikatı Başladı

Avustralya ve ABD'nin iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" tatbikatının 11'incisi başladı.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11. "Talisman Sabre" tatbikatı için Sydney kentinde açılış töreni düzenlendi.

Törene Avustralya Müşterek Harekatlar Şefi Koramiral Justin Jones ve ABD ordusundan Korgeneral Joel B. Vowell de katıldı.

ABD'nin yanı sıra Kanada, Fiji, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Papua Yeni Gine, Filipinler, Güney Kore, Singapur, Tayland, Tonga ve İngiltere'nin de yer aldığı tatbikata 35 binden fazla askerin katılması planlanıyor.

Üç hafta sürmesi planlanan tatbikatta Malezya ve Vietnam ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.

Temmuz 2023'te "Talisman Sabre" tatbikatında Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopter, Hamilton Adası yakınlarında düşmüştü.