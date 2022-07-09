TALİHSİZ GENCİN CESEDİ DENİZDE BULUNDU İZMİR'in Konak ilçesinde, 21 yaşındaki Serkan Metin Kılıkçı'nın cansız bedeni denizde bulundu. İZMİR'in Konak ilçesinde, 21 yaşındaki Serkan Metin Kılıkçı'nın cansız bedeni denizde bulundu. Kılıkçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. İddiaya göre, bugün saat 07.00 sıralarında Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, yaptıkları müdahale ile denizde bulunan kişiyi çıkarttı. Pasaport İskelesi'ne getirilen kişinin Serkan Metin Kılıkçı olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin öldüğü belirlendi. Kılıkçı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu İzmir Güncel Haberler

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