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Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Taliban, yurt dışındaki Afganların dönmesi için komisyon kurdu

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu kurdu.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" komisyonu kurdu.

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban geçici hükümeti kabine toplantısında alınan kararla yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" adıyla bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Komisyonun başına geçici hükümetin Maden ve Petrol Bakanı Vekili Mevlevi Şahabuddin Dilaver'in getirildiğini ifade eden Samangani, bazı bakan vekillerinin de komisyonun üyesi olarak tayin edildiğini belirtti.

Komisyonun yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için nasıl bir çalışma yürüteceği ise açıklanmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti.

Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceğine yönelik çağrı yapmıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Taliban, Medya, Sözcü, Güncel, Haberler

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