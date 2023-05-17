Taliban yönetiminde başbakanlığa vekalet için yeni görevlendirme

Afganistan'da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın rahatsızlandığı gerekçesiyle yeni bir isme görev verdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kişisel Twitter hesabından, Taliban lideri Ahundzade'nin yönetimdeki değişikliğe ilişkin kararını duyurdu.

Mücahid, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın tedavi ve istirahat etmesi nedeniyle bir süre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde olacağını belirtti.

Taliban Sözcüsü Mücahid, Başbakan Molla Hasan'ın siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir'in, yönetimde herhangi bir aksaklığın oluşmaması için Başbakanlığa vekalet edeceğini açıkladı.

Kararın "yönetimde normal bir süreç" olduğunu ifade eden Mücahid, konuyla ilgili spekülasyonlarda bulunulmaması gerektiğini kaydetti.

Mücahid, Başbakan Molla Hasan'ın rahatsızlığına dair detay paylaşmadı.

Söz konusu değişiklikle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ancak Taliban yönetimi tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı.

15 Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Molla Muhammed Hasan, Eylül 2021'de kurulan Taliban geçici hükümetinin başbakanlık görevine getirilmişti.

Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Hasan, geçen hafta Kandahar vilayetine gelen Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ağırlamıştı.