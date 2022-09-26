Taliban, Kandahar vilayetinde iki toplu mezar bulunduğunu açıkladı Güncel Haberler Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Boldak ve Daman ilçelerinde iki toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Boldak ve Daman ilçelerinde iki toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'da yer alan habere göre, Spin Boldak ilçesindeki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldı. Daman ilçesindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Toplu mezarlarda bulunanların Taliban öncesi dönemde, 7-8 yıl önce öldürüldüğü ileri sürüldü. Taliban kaynakları, söz konusu dönemde sert yöntemleri ile tanınan General Abdul Razık'ın Kandahar Emniyet Müdürü olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine karşı hassas olunması ve cesetlerin adli tıp incelemesi esnasında zarara uğratılmaması gerektiğini belirtti. Birçok kez suikast girişimine maruz kalan Razık, 2018'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Bilal Güler Afganistan Kandahar Güncel Haberler

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