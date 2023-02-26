Taliban'ın TTP'nin silah bırakması için Pakistan'dan para istediği iddia edildi

Afganistan'da geçici Taliban yönetiminin, Pakistan Talibanı'nın (TTP) silah bırakması ve örgüt üyelerinin iki ülke sınırından uzaklaştırılması için İslamabad yönetiminden para istediği öne sürüldü.

Afganistan'da geçici Taliban yönetiminin, Pakistan Talibanı'nın (TTP) silah bırakması ve örgüt üyelerinin iki ülke sınırından uzaklaştırılması için İslamabad yönetiminden para istediği öne sürüldü.

The Express Tribune gazetesinin haberinde, geçen hafta Pakistanlı heyetin Kabil'e yaptığı ziyarette, Taliban yönetiminin İslamabad'a TTP'nin kontrol edilmesiyle ilgili plan teklif ettiği belirtildi.

Haberde, Taliban yönetiminin planının, TTP'nin silah bırakması ve iki ülke arasındaki sınırdan uzaklaştırılmasını içerdiği, Kabil'in bu planın maliyetini İslamabad'ın karşılamasını istediği ileri sürüldü.

Ayrıca Taliban'ın Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi (ETIM) ile ilgili endişeleri sebebiyle benzer teklifi Çin'e de yaptığı iddia edildi.

Haberde, Pakistan'ın Taliban'ın teklifinin işe yarayıp yaramayacağına dair şüphelerinin bulunduğu aktarıldı.

Bunun yanı sıra Afgan Talibanı'nın ilk defa TTP'nin silah bırakmasına dair bir fikir sunduğuna işaret edildi.

Afganistan'da 8 ila 12 bin TTP üyesi bulunduğu, örgüt mensuplarının aile üyeleriyle bu sayının 30 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

İki ülke arasında tansiyon yüksek

Taliban'ın iki ülke arasındaki bazı noktalarda İslamabad'ın sınıra çektiği tel örgüleri kaldırdığı ve TTP üyelerinin buralardan Pakistan'a girerek saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü sağlamasının İslamabad için önemli bir stratejik kazanım olduğu vurgulanıyordu. Ancak TTP'nin sınır ötesi saldırıları ve sınırda yaşanan sorunlar sebebiyle Pakistan ile Afganistan arasında son aylarda tansiyon yüksek.

Kabil'e günü birlik ziyaret

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf liderliğinde aralarında Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un da bulunduğu heyet, 22 Şubat'ta Kabil'e günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.

Pakistan heyeti, aralarında Taliban geçici yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup'un bulunduğu Afganistan heyetiyle bir araya gelmişti.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.