Taliban'ın Petrol ve Maden Bakanlığı: Çin, Afganistan'da 10 milyar dolar yatırım hedefliyor

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığı, Çin'in Afganistan'da 10 milyar dolar yatırım yapmayı amaçladığını bildirdi.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığı, Çin'in Afganistan'da 10 milyar dolar yatırım yapmayı amaçladığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Humayun Afgan, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Afgan, ülkesinin dünyada en geniş lityum rezervlerine sahip ülkeler arasında bulunduğunu kaydederek "Çin'e ek olarak bir dizi ülke ve yatırımcı, lityum ticaretine ilgi duyduğunu ifade etti. Üstelik Çinliler, yatırım için 10 milyar dolar hazırladıklarını da söyledi." diye konuştu.

Taliban yönetiminin madenlerle ilgili sözleşmelerin üzerinde çalıştığını aktaran Afgan, Afganistan'ın lityum rezervlerinin ağırlıkla Kunar, Nuristan ve Hilmend vilayetlerinde yer aldığını kaydetti.

ABD sonrası Çin, Afganistan'ın lityum rezervlerine odaklandı

Afganistan'da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun ve çinko gibi metaller, kömür, sabun taşı, pamuk taşı, alçı taşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.

Afganistan, lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ülkelerinden biri ancak uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomi alanını olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.

Taliban yönetimi ise ülkedeki ekonomik krizle baş etme hedefiyle yabancı şirketleri sık sık bu alanlarda yatırım yapmaya çağırırken Çin ve Rus firmaları da ülkedeki madenleri işletmeye en hevesli yatırımcılar olarak öne çıkıyor.

Son olarak 5 Ocak'ta Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket CAPEIC arasında Afganistan'ın kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda 25 yıl süreli sözleşme imzalanmıştı.

Öte yandan Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan koridorunun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için de Çin hükümetinden destek bekliyor.