Taliban'ın iktidarı ele almasının ardından her gün 5 bin Afgan İran'a giriyor

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele almasının ardından İran'a resmi sınırlardan her gün 5 bin Afgan vatandaşının giriş yaptığı bildirildi.

İran Karayolları Teşkilatı Uluslararası Transit ve Ulaştırma Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) yaptığı açıklamada, Taliban iktidarının ardından ülkeye giriş yapan Afgan vatandaşlarının sayısında kaydedilen artışa dikkati çekti.

Hidayeti, "Resmi veriler, Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinden sonraki dönemde resmi sınırlardan ülkemize giriş yapan Afganların sayısının günlük 5 bine ulaştığını gösteriyor." dedi.

İranlı yetkili, bu rakamın Taliban'dan önceki dönemde yalnızca 700-800 civarında olduğunu aktardı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan vatandaşlarının sayısının ise net olarak bilinmediğine işaret eden Hidayeti, "Çok sayıda Afgan da ülkeye resmi olmayan sınırlardan giriyor ve bu sayı tam olarak bilinmiyor. Kaçakçılar, genellikle Afganları ülkeye resmi olmayan sınırlardan sokuyor." ifadelerini kullandı.