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Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine...

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Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi.

Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Güncel Haberler

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