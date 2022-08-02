Taliban, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD saldırısına tepkili - Haberler

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Taliban, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD saldırısına tepkili

Taliban, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD saldırısına tepkili

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

Mücahid, saldırıyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.

Mücahid, Zavahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

3 yerde patlama sesi duyulmuştu

Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, "Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." diye konuştu.

AA / Bilal Güler - Güncel

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