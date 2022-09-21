Taliban Eğitim Bakanı Vekilini görevden aldı

Taliban, geçici hükümetindeki Eğitim Bakanı Vekili Mevlevi Nurullah Munir'i görevden aldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin yönetim kademelerindeki bazı atamalara ilişkin yeni kararnamesini paylaştı.

Buna göre, Taliban geçici hükümetinde görev alan Eğitim Bakanı Vekili Mevlevi Nurullah Munir görevinden alınarak yerine Kandahar Vilayet Şurası Başkanı Mevlevi Habibullah Ağa getirildi.

Munir ise, Kabil Merkez Dar-ul İfta'nin başkanlığına atanırken söz konusu atamanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkenin çok büyük bir bölümünde orta ve lise seviyelerindeki devlet okullarında kızların okullara gitmesine izin verilmemişti.

Halihazırda ilkokul ve üniversitelere devam edebilen Afgan kızların ortaokul ve liseye gitmeleri yasak. Taliban ise okulların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor ancak herhangi bir tarih vermiyor.

Görevden alınan Munir, geçen haftalarda bir açıklamasında, "kültürel kısıtlamalar" nedeniyle insanların kızlarını okula göndermek istemediklerini, bu nedenle kız okullarının kapalı olduğunu ifade etmiş ve bu sözleri tepki toplamıştı.

Çatışmaların sürdüğü Pençşir'e yeni vali

Öte yandan, söz konusu kararname ile İçişleri Bakan Vekili Yardımcısı Mevlevi Muhammed Muhsin Haşimi, Tacik direnişçilerle çatışmaların sürdüğü Pençşir Valiliğine getirildi.

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Afganistan ordusundaki ağırlıklı Tacik askerler halkının neredeyse tamamını Taciklerin oluşturduğu Pençşir vilayetine sığınmış ve burada Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adı altında Taliban'a karşı direnişe geçmişti.

Son bir yılda, Pençşir'de taraflar arasında zaman zaman çatışmalar şiddetlenmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4'ü komutan olmak üzere 40 Tacik direnişçinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi de çatışmalarda Taliban'ın ağır kayıplarla karşılaştığını iddia ediyor.

Taliban ise bölgede geniş çaplı çatışmaların ve güvenliği aksatacak bir durumun olmadığını belirtiyor.