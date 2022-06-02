Taliban'dan üniversite mezunu öğrencilere yeterlilik sınavı - Haberler

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Taliban'dan üniversite mezunu öğrencilere yeterlilik sınavı

AA - Sardar Shafaq - Güncel
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Afganistan'da Taliban Halk Sağlığı Bakanlığı, Host eyaletinde vakıf üniversitelerinden mezun yaklaşık 2.900 erkek ve kız öğrenci için dört günlük bir değerlendirme sınavı başlattı.

Afganistan'da Taliban Halk Sağlığı Bakanlığı, Host eyaletinde vakıf üniversitelerinden mezun yaklaşık 2.900 erkek ve kız öğrenci için dört günlük bir değerlendirme sınavı başlattı.

AA / Sardar Shafaq - Güncel

Afganistan Taliban Güncel Haberler

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