Taliban'dan üniversite mezunu öğrencilere yeterlilik sınavı - Haberler

Taliban'dan üniversite mezunu öğrencilere yeterlilik sınavı
AA - Sardar Shafaq - Güncel
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Afganistan'da Taliban Halk Sağlığı Bakanlığı, Host eyaletinde vakıf üniversitelerinden mezun yaklaşık 2.900 erkek ve kız öğrenci için dört günlük bir değerlendirme sınavı başlattı.
Afganistan'da Taliban Halk Sağlığı Bakanlığı, Host eyaletinde vakıf üniversitelerinden mezun yaklaşık 2.900 erkek ve kız öğrenci için dört günlük bir değerlendirme sınavı başlattı.
AA / Sardar Shafaq - Güncel