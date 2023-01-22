Taliban, Çin'den Afganistan'a yönelik yatırımlarını artırmasını istedi

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile görüşmesinde Çinli şirketlerin Afganistan'a yönelik yatırımlarını artırmasını istedi.

Taliban'ın haber ajansı Bahtar'a göre Muttaki ve Çin, yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, Afganistan ile Çin arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri güçlendirme, Çinli şirketlerin Afganistan'a yönelik yatırımlarını artırması ve güvenlikleri ile bölgesel istikrar konularını görüştüğü aktarıldı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ahmed'in açıklamasına göre Muttaki, Çinli şirketlerin Afganistan'a yönelik yatırımlarını artırmasını, maden ve petrol dışında özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına da yatırım yapılarak Afgan çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Yakın zamanda imzalanan Amu Nehri etrafında petrol arama ve çıkarma anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurgulayan Muttaki, Afganistan'da bulunan Çin vatandaşları, diplomatları ve yatırımcılarının güvenliğinin sağlandığını ve Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Bakan Çin'in de ülkesinin Afganistan'a yönelik ekonomi ve kalkınma projeleri alanındaki ilişkilerini sürdüreceğini ve uygun zamanda Muttaki ile yüz yüze görüşmek istediğini ifade ettiği aktarıldı.

ABD sonrası Çin, Afganistan'ın lityum rezervlerini mercek altına aldı

Afganistan'da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun ve çinko gibi metaller, kömür, sabun taşı, pamuk taşı, alçı taşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.

Ayrıca Afganistan, lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ancak uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomi alanını olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.

Taliban yönetimi ise ülkedeki ekonomik krizle baş etme hedefiyle yabancı şirketleri bu alanlarda yatırım yapmaya çağırırken Çin ve Rus firmaları da ülkedeki madenleri işletmeye en hevesli yatırımcılar olarak öne çıkıyor.

Son olarak 5 Ocak'ta Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket CAPEIC arasında Afganistan'ın kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda 25 yıl süreli sözleşme imzalandı.

Öte yandan Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan koridorunun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için de Çin hükümetinden destek bekliyor.