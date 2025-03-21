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Taliban, ABD Vatandaşı George Glezmann'ı Serbest Bıraktı

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Taliban, iki yıldan fazla bir süre alıkoyduğu 65 yaşındaki ABD vatandaşı George Glezmann'ı, Trump yönetimi ve Katarlı müzakerecilerin çabaları sonucunda serbest bıraktı. Glezmann, Afganistan'a turist olarak gitmişti ve Aralık 2022'de Taliban tarafından tutuklanmıştı.

WASHINGTON, 21 Mart (Xinhua) -- Taliban iki yıldan uzun bir süre alıkoyduğu bir ABD vatandaşını, Trump yönetimi ve Katarlı müzakerecilerin çabaları sonucunda serbest bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada 65 yaşındaki havayolu teknisyeni George Glezmann'ın ailesiyle yeniden bir araya gelmek üzere ABD'ye dönmekte olduğu belirtildi.

Afganistan'a turist olarak giden Glezmann, Aralık 2022'de Taliban tarafından alıkonulmuştu. Glezmann, Taliban'ın ocak ayından bu yana serbest bıraktığı üçüncü ABD vatandaşı oldu. Diğer iki ABD vatandaşı Biden yönetiminin son günlerinde serbest bırakılmıştı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD'nin hapisteki Taliban üyelerini teslim etmesi talebinden vazgeçen Taliban, Washington ile ilişkileri düzeltme amacıyla Glezmann'ı serbest bırakmayı kabul etti.

Haberde, Afganistan'da biri hayatını kaybetmiş olmak üzere toplam 7 ABD vatandaşının tutuklu bulunduğu belirtildi.

Katar yıllardır ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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