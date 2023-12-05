Taliban yönetimi, Avrupa Birliği'nden (AB), Pakistan'dan dönen Afganların barındığı sınırdaki geçici kampların yaşam şartlarının iyileştirilerek kalıcı hale dönüşmesi için yardım talep etti.

Taliban, AB'den Afganistan sınırlarındaki kamplar için yardım talep etti

Taliban yönetimi, Avrupa Birliği'nden (AB), Pakistan'dan dönen Afganların barındığı sınırdaki geçici kampların yaşam şartlarının iyileştirilerek kalıcı hale dönüşmesi için yardım talep etti.

Afganistan geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani AB Afganistan Delegasyonu Maslahatgüzarı Raffaella Iodice'in başında olduğu AB heyetiyle görüştü.

Bakan Vekili Hakkani, soğuk kış şartlarının Pakistan'dan Afganistan'a dönen göçmenlerin sorunlarını artırdığını kaydetti.

Şu an sunulan acil yardımların göçmenlerin sorunlarını gideremediğini aktaran Hakkani, AB'den, sınırda kurulan geçici kampların daha iyi yaşam şartları ve altyapıyla kalıcı hale dönüşmesi için yardım etmesini istedi.

Hakkani, ayrıca uluslararası yardım kuruluşlarından barınma ve meslek edindirme gibi konulara odaklanmalarını talep etti.

AB Afganistan Delegasyonu Maslahatgüzarı Iodice de Pakistan'ın zorunlu göç kararını eleştirerek, Afgan göçmenlere yönelik yardımların süreceğini vurguladı.

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ve Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim ayının başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın söz konusu kararının ardından şu ana kadar 450 binden fazla Afgan'ın Pakistan'dan ülkelerine döndüğünü açıklamıştı.