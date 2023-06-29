Tali yoldan çıkan traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tali yoldan çıkan traktör ile otomobil çarpıştı, kazada 1'i çocuk, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Aşağıkuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan çıkan plakası öğrenilemeyen traktör ile 01 AHB 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 yaşındaki K.K. ile R.K., S.K., G.K. ile ismi öğrenilemeyen traktör şoförü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.K, S.K. ve G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.