Talaslı Öğrenciler Kayseri'yi Geziyor

Talas Belediyesi tarafından başlatılan 'şehrimizi tanıyoruz' programı kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri şehir turu yaptı. Program kapsamında Alaybeyli, Sakaltutan ve Zincidere mahallelerinde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci, Hayvanat Bahçesi, Mazakaland ve Bilim Merkezi'ni gezdi.