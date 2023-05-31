Talaslı Öğrenciler Kayseri'yi Geziyor
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Talas Belediyesi tarafından başlatılan 'şehrimizi tanıyoruz' programı kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri şehir turu yaptı. Program kapsamında Alaybeyli, Sakaltutan ve Zincidere mahallelerinde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci, Hayvanat Bahçesi, Mazakaland ve Bilim Merkezi'ni gezdi.
Talas Belediyesi tarafından başlatılan "şehrimizi tanıyoruz" programı kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri şehir turu yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Alaybeyli Mahallesi Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu, Sakaltutan Mahallesi Yeni Ufuklar Ortaokulu ve Zincidere Mahallesi Abdullah Aktan Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci şehirde çeşitli yerleri ziyaret etti.
Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden başlayarak Mazakaland eğlence merkezi ve Bilim Merkezi'ni gezme fırsatı buldu.