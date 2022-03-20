Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesinde yol yapım ve bakım koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, asfalt sezonuyla merkez ve kırsal mahallelerde yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren bulvar, cadde ve sokaklar programlandı.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kışla birlikte yollarda bir yıpranma olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan yerlere gerekli çalışmaların asfalt sezonunun başlamasıyla yapılacağını ifade etti.

Başkan Özdoğan muhtarlarla buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan ramazan öncesinde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Özdoğan, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinledi.

Muhtarların mahallelerindeki son durumu kendilerine ilettiklerini aktaran Özdoğan, "Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, down sendromlu kardeşlerinin her zaman farkında ve daima yanında olduklarını belirtti.

Yaptıkları hizmetlerde down sendromluların hayat standartlarını yükseltmek için ellerinden geldiğince yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer." ifadesini kullandı.

Melikgazi'de Çanakkale Zaferi yad edildi

Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun anlatımıyla "Bir Destandır Çanakkale Söyleşi Gecesi" düzenledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, etkinliğe katılan Vakkasoğlu'na, etkinliği hazırlayan arkadaşlarına ve bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.